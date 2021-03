per Mail teilen

Das Öhringer Krankenhaus beschäftigt seit Kurzem eine Babylotsin. Die Sozialpädagogin helfe beim Ausfüllen von Formularen, vermittele Hilfsangebote oder höre einfach nur zu, berichtet das Hohenloher Krankenhaus. Das Projekt wurde zusammen mit der Caritas Heilbronn-Hohenlohe initiiert. Die Babylotsin arbeite an vier Tagen der Woche direkt auf der Neugeborenenstation und soll Informationslücken schließen. „Es gibt immer Menschen, die durch das Raster der Angebotsvielfalt nicht gut ihren Weg finden. Wir hoffen, mit dem Angebot Babylotse für diese Menschen Brücken bauen zu können", sagt Eleonore Reddemann von der Caritas. Baden-Württemberg weit gebe es das Angebot bisher erst in Lörrach und in Bad Mergentheim.