Die Stadt Neckarsulm (Kreis Heilbronn) ist nach eigenen Angaben von der Schließung der Bremer Greensill Bank betroffen.

Neckarsulm zählt zu rund 50 Kommunen in Deutschland, die an ihre Einlagen in der geschlossenen Bank nicht herankommen. Dabei handle es sich um fünf Millionen Euro, heißt es in einer Mitteilung.

Die Stadt Neckarsulm schreibt: Die Anlage habe den geltenden Anlagerichtlinien entsprochen. Und die Bank sei zum Anlagezeitpunkt von Analysten als gut bewertet worden. Die Kommunen stehen demnach in einem Dilemma: Öffentliche Geldinstitute nehmen Finanzeinlagen von Städten und Gemeinden nicht entgegen. Bei Privatbanken seien sie seit einigen Jahren nicht gesichert.

Wie hoch ein möglicher Schaden wird, stehe noch nicht fest. Die Stadt Neckarsulm werde Schadensersatzmöglichkeiten prüfen. Die Bremer Greensill Bank ist durch Turbulenzen bei der britisch-australischen Muttergesellschaft in Schieflage geraten.