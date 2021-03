per Mail teilen

Eine 51-Jährige hat am Sonntag Nachmittag einen schweren Verkehrsunfall überlebt. Die Polizei berichtet, die Frau habe aus bisher unbekannten Gründen gegen 17 Uhr die Kontrolle über ihre Fahrzeug verloren und sei von der Fahrbahn abgekommen. Der Transporter schleuderte daraufhin auf das angrenzende Feld, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin erlitt Verletzungen am Kopf und wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von geschätzten 15.000 Euro. Das Polizeirevier Lauffen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.