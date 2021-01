Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) fordert für die Beschäftigten in der Brotindustrie fünf Prozent mehr Geld. In das Tarifgebiet fällt in der Region auch Lieken in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall). Die Beschäftigten hätten viele Überstunden und erschwerte Bedingungen durch die Pandemie gehabt und daher ein deutliches Plus im Geldbeutel verdient, so die NGG.