In Bad Mergentheim startet am Montag die zweite Phase eines Verkehrsversuchs. Nach der Sperrung des Gänsmarkts für den Durchgangsverkehr in einem ersten Schritt, sollen jetzt weitere Bereiche des historischen Stadtkerns verkehrsberuhigt werden. So gilt nun in der gesamten Altstadt Tempo 20 oder Schrittgeschwindigkeit. Reine Durchfahrten über den Deutschordensplatz, als Abkürzung zu den Herrenwiesen, sind nicht mehr erlaubt. Außerdem gibt es vor der Schlosskulisse von Samstagnachmittag bis Montag früh ein Fahrverbot, damit sich Fußgänger und Touristen dort wohler fühlen. Ausnahmegenehmigungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität können beantragt werden. Bis zum Ende der Testphase am 6. April soll der Verkehrsfluss beobachtet werden.