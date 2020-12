Die Kreise Heilbronn und Hohenlohe wollen am Montagnachmittag Studien zu stillgelegten Bahnstrecken in Auftrag geben. Zuvor hatte das Land ihnen gute Chancen für eine Reaktivierung in Aussicht gestellt. Im Landkreis Heilbronn haben sowohl die Bottwartalbahn, als auch die Zabergäubahn gute Chancen wieder in Betrieb zu gehen. In Hohenlohe sollen die Kochertal- und Hohenlohebahn wieder befahren werden. Bund und Land wollen die Reaktivierung weitestgehend finanzieren. Und auch die Betriebskosten sollen mit über der Hälfte gefördert werden. Doch dafür müssen die Kreistage aktualisierte Kosten-Nutzen-Rechnungen und Machbarkeitsstudien vorlegen. Das wird am Montag in den Sitzungen besprochen und auf den Weg gebracht.