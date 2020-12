Der Heilbronner Wochenmarkt ist an Heiligabend und an Silvester normal geöffnet. Beide Tage fallen in diesem Jahr auf einen Donnerstag, also einen regulären Markttag. Die Händler nehmen für beide Tage Vorbestellungen entgegen. Auch übers Internet kann man unter dem Stichwort "Wochenmarkt Heilbronn" bestellen.