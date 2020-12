Die Stadt Künzelsau sucht originelle Video-Clips über das Einkaufen in der Stadt. Zu gewinnen gibt es Weihnachtsbäume. Kunden sollen im Video-Clip begründen, warum sie gerne in Künzelsau einkaufen und ihn dann an die Stadtverwaltung schicken. Die originellsten Einsendungen sollen mit einem Weihnachtsbaum belohnt werden. Der Hintergrund der Aktion: Die Stadt Künzelsau hatte für die Winterlounge und die Hüttenmeile bereits Nordmanntannen geordert, doch beide Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Nun sollen diejenigen, die sich an der Aktion beteiligen, die Bäume erhalten. Einsendeschluss ist der 17. Dezember.