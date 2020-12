Die gemeinsame Gutscheinaktion der Stadt Schwäbisch Hall und des Vereins Schwäbisch Hall aktiv e.V. ist erfolgreich gewesen - die Gutscheine sind restlos verkauft. Kunden konnten in der Schwäbisch Haller Tourist-Info Gutscheine im Wert von zehn oder 25 Euro kaufen. Bezahlen mussten sie aber nur acht oder 20 Euro je Gutschein. Die Differenz wurde durch die Stadt und den Verein Schwäbisch Hall aktiv mit insgesamt 35.000 Euro ausgeglichen. Insgesamt sind so Gutscheine im Wert von 175.000 Euro in Umlauf gebracht worden. Sie können nur in den über 50 Mitgliedsbetrieben des Vereins Schwäbisch Hall aktiv eingelöst werden. Die Stadt denkt nun über eine Fortsetzung der Aktion nach.