per Mail teilen

Der Heilbronner Landrat Detlef Piepenburg (parteilos) steht nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung.

Das erklärte der Landrat in der Kreistagssitzung in Neckarwestheim am Montag. Als Grund nannte Detlef Piepenburg sein Alter. Er werde kommendes Jahr 65. Daher hätte er sich die Frage gestellt, ob er noch weitere acht Jahre zur Verfügung stehen solle.

"Auch wenn ich mich jetzt wohlfühle, auch wenn ich mich stark genug fühle für die Aufgabe, ich weiß nicht was in den nächsten Jahren kommt."

Schon jetzt sei er der dienstälteste Landrat in Baden-Württemberg.