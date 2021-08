per Mail teilen

Das Land fördert mit insgesamt 5,5 Millionen Euro den Breitbandausbau im Kreis Heilbronn. Den größten Anteil bekommt die Stadt Möckmühl - zusammengerechnet für drei Einzelprojekte 4,7 Millionen Euro. Die Gemeinde Jagsthausen erhält für ihren Breitbandausbau rund 460.000 Euro, Untergruppenbach und Ilsfeld jeweils 60.000 Euro. Insgesamt fließen in diesem Jahr mehrere hundert Millionen in den Ausbau eines schnellerer Internetzugänge, vor allem in ländlichen Regionen. Wer im Kreis Schwäbisch Hall ein Stück vom Kuchen bekommt, ist bereits seit Montag bekannt: Der Zweckverband Breitband des Landkreises kann für insgesamt drei Projekte mit knapp 12 Millionen Euro planen.