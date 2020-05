Am Donnerstag fahren die Busse und Bahnen im ganzen Heilbronner Nahverkehr nach dem Sonntagsfahrplan. Am Freitag, an dem normalerweise ein beweglicher Ferientag an den meisten Schulen angesetzt ist, gilt im Hohenlohekreis und im Landkreis Heilbronn wieder der Schulfahrplan. Die Berufsschulen haben Teile der Abschlussprüfungen wegen der Corona-Pandemie auf diesem Brückentag verlegt. Die Stadtbusse in Heilbronn fahren jedoch weiter nach dem Ferienfahrplan.