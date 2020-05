In Schöntal (Hohenlohekreis) wird am Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt. Amtsinhaberin Patrizia Filz tritt nicht mehr an. Rund 5.600 Einwohner hat die Gemeinde im Jagsttal. Sie haben die Wahl zwischen dem Vorsitzenden des Regionalverbands Heilbronn-Franken Joachim Scholz und dem Lehrer Gabriel Brümmer. Der Gemeinderat hatte mit knapper Mehrheit entschieden, dass die Wahl stattfinden kann, allerdings unter strengen Hygienevorschriften. Auf die beiden amtlichen Bewerbervorstellungen wurde wegen der Corona-Krise dagegen verzichtet. Sollte ein zweiter Wahlgang nötig sein, wäre dieser am 24. Mai.