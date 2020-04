Der Vorsitzende der Stadtinitiative Heilbronn ist zufrieden: die Kundenzahl sei nicht übermäßig, aber gut. Hygienevorschriften könnten eingehalten werden.

Eine Mutter erzählt, für Kinder sei es schwer online einzukaufen. Eine andere will nur kurz etwas zum 18. Geburtstag ihrer Tochter besorgen. Beide sind, wie viele Kunden am Samstag, ganz gezielt in die Stadt gegangen. Der Vorstand der Heilbronner Stadtinitiative Thomas Gauß schätzt die Frequenz als nicht übermäßig, aber gut ein: "Damit verteilt es sich gut, sodass wir alle Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen einhalten können." Vor ein paar Geschäften bildeten sich kurze Schlangen, da nur eine begrenzte Zahl an Personen hineingelassen werden dürfen.

"Man zeigt sich hier solidarisch mit dem stationären Handel, der, im Gegensatz zu amerikanischen Onlineriesen, zum Wirtschaftskreislauf beiträgt." Thomas Gauß, Stadtinitiative Heilbronn

Die Polizei kontrolliert Demonstrationen und Passanten in der Heilbronner Innenstadt nach Lockerung der Corona-Beschränkungen. SWR

Am ersten Samstag mit geöffneten Läden demonstriert ein Gruppe für die Lage der Kurden im Nordirak. SWR

Die Polizei kontrollierte die Einhaltung der Abstandsregeln. Im Großen und Ganzen sei hier alles in Ordnung gewesen. In der Innenstadt wurden außerdem zwei Demonstrationen abgehalten: Eine zur Lage von Kurden im Nordirak auf dem Kiliansplatz und eine weitere auf dem Vorplatz des Hallenbads, um auf den Schutz der Grundrechte aufmerksam zu machen.

In den öffentlichen Verkehrsmitteln trugen noch wenige Menschen Mund-Nasen-Masken. Auch in der Innenstadt sah man nur wenige. Ab Montag sind Masken oder Schals verpflichtend in Bussen und Bahnen, sowie beim Einkaufen.