Am Montag dürfen in der Region wieder kleinere und mittlere Ladengeschäfte mit bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche öffnen. Voraussetzungen sind, laut der Verordnung der Landesregierung, die Einhaltung der Hygienevorgaben und Abstandsregelungen. Der Schwäbisch Haller Oberbürgermeister Hermann Josef-Pelgrim sieht die Lockerungen skeptisch:"Gleichzeitig ist ja die Ortspolizei verpflichtet zu kontrollieren, was kontrollieren wir denn da. Wir können gar nicht kontrollieren, weil es gar keine Handhabe gibt. Man kann sagen ist auch ok, dann geht es eben nach gesundem Menschenverstand, wo man sagt das geht, das geht nicht oder wir müssen selber eine Regelung finden, das wir sagen irgendwie maximal bei einem Eingang maximal 20 oder sowas."