In Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) haben unbekannte Täter im Stadtteil Unterbalbach in der Nacht zum Samstag 27 Fahrzeuge zerkratzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 90.000 Euro. Die Autos waren in der Beethovenstraße, in der Krümmelinstraße, in der Von-Balderheim-Straße sowie in der Stützelstraße und Schumannstraße geparkt. Laut Polizei wurden der Lack und die Scheiben der Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Polizei hofft, dass Zeugen die Täter beobachtet haben und bittet um Hinweise.