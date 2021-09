Jugendlicher soll Jungen getötet haben

Ein 13 Jahre alter Junge ist am Mittwochnachmittag auf einem Feld bei Sinsheim-Eschelbach tot aufgefunden worden. Ein 14-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen. Der 14-jährige Junge wurde ganz in der Nähe des Fundorts der Leiche aufgegriffen. Er steht im Verdacht, den 13-Jährigen getötet zu haben. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Details nannte die Polizei bisher nicht, auch nicht, in welchem Verhältnis die beiden Jungen zueinander standen. Einsatzkräfte waren bis in den frühen Morgen in dem Feldgebiet beim Sinsheimer Stadtteil Eschelbach unterwegs, um Spuren zu sichern, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz, um aus der Luft eine Übersicht zu bekommen. Inzwischen ist der Einsatz am Tatort beendet. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen übernommen. Im Laufe des Tages will die Polizei weitere Informationen bekannt geben.