Stromtrasse "SuedLink": Verständnis bei Grundstückseignern in Neuenstadt

In Neuenstadt hat TransnetBW über die Planungen der Nord-Süd-Stromtrasse "SuedLink" informiert. Eigentümer konnten ihre Grundstücke überprüfen.

Der Netzbetreiber TransnetBW will mit der sogenannten Dialog-Tour im Kreis Heilbronn, Hohenlohekreis und Main-Tauber-Kreis über den Trassenverlauf der Strom-Höchstspannungsleitung "SuedLink" informieren und Fragen von betroffenen Bürgerinnen und Bürgern beantworten. Grundstückseigentümer können dabei einsehen, ob ihr Grundstück von den finalen Planungen betroffen ist. In Neuenstadt am Kocher (Kreis Heilbronn) war das Interesse am Montagnachmittag bereits groß.

Experten erklären am Bildschirm den genauen "SuedLink"-Trassenverlauf SWR SWR

"Suedlink" trifft überwiegend auf Zustimmung

Rund 40 Menschen waren am Montag zum Info-Nachmittag in Neuenstadt angemeldet. Kurz nach Beginn um 15 Uhr waren bereits über 20 Interessierte vor Ort. Neben dem genauen Trassenverlauf gab es auch Interesse an der verwendeten Technik oder den möglichen Umwelteinflüssen.

Die meisten Besucher waren selbst von den Planungen betroffen, entweder weil die Trasse direkt durch ihr Grundstück verlaufen soll oder weil für die geplanten Bauarbeiten ihr Grundstück benutzt werden soll. "Die Tiefe der Leitungen hat mich interessiert und wann es ungefähr beginnt", erklärt ein Besucher.

"Mich hat interessiert, wie viele Leitungen werden bei uns überhaupt verlegt? Denn es gibt Bereiche, da laufen vier Kabel, bei uns sind es nur zwei, habe ich erfahren."

Weitere Dialog-Termine zu "SuedLink"

Mit weiteren Info-Veranstaltungen will TransnetBW entlang der geplanten "SuedLink"-Trasse bis zur nördlichen Landesgrenze informieren.

Weitere Termine sind am Dienstag, den 21. März, in der Turn- und Sporthalle Oberkessach in Schöntal (Hohenlohekreis), am 22. März in der Stadthalle Möckmühl (Kreis Heilbronn), am 28. März in der Stadthalle Grünsfeld (Main-Tauber-Kreis), am 29. März in der Turn- und Festhalle Gerlachsheim in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) und am 30. März im Dorfgemeinschaftshaus Oberwittstadt in Ravenstein (Neckar-Odenwald-Kreis).