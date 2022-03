Ideen-Wettbewerb "Meine 25 Quadratmeter" startet

Die nördliche Innenstadt von Heilbronn soll sich verändern. Dazu hat die Stadt nun einen Ideen-Wettbewerb unter dem Motto "Meine 25 Quadratmeter" gestartet. Diese Fläche nimmt in etwa zwei Parkplätze ein. Ziel ist es, mehr Aufenthaltsqualität zu schaffen und den Verkehr in der nördlichen Innenstadt zu reduzieren. Auf 25 Quadratmeter sei so viel mehr möglich, als zwei Autos abzustellen, so Heilbronns Pressesprecherin Suse Bucher-Pinell. Von kreativ gestalteten Mülleimern über Fitness-Parcours bis hin zu Urban Gardening Flächen, die das Grün in die Straßen holen – der Fantasie sind hier kaum Grenzen gesetzt, so Bucher-Pinell. Ideen für die "eigenen" 25 Quadratmeter können bei der Stadt Heilbronn eingereicht werden. Schon diesen Sommer sollen erste Vorschläge getestet werden.