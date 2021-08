Das Mehrwegpfandsystem "Hohenlohe to go" läuft seit knapp drei Wochen sehr gut und entwickelt sich. Das sagte eine Sprecherin der Wirtschaftsinitiative Hohenlohe (W.I.H.) dem SWR.

Aktuell sind bereits zwölf Partner dabei, darunter auch die erste Metzgerei, freute sich die Leiterin der W.I.H., Caroline Bogenschütz. Die W.I.H. mit Sitz in Künzelsauer Landratsamt fördert die ersten 100 Mitglieder für ein halbes Jahr, auch Kommunen wie Bretzfeld, Forchtenberg, Künzelsau, Kupferzell und Niedernhall tun das. Damit käme ein beitragfreies Jahr zusammen und der Start sei somit sehr günstig und risikofrei, sagte die Leitern der Wirtschaftsinitiative Caroline Bogenschütz.

Bei Stammkunden sehr beliebt

Das Mehrwegsystem "Hohenlohe to go" werde aktuell etwas weniger genutzt, weil kein Lockdown mehr sei. Stammkunden von Gastro-Betrieben nutzten die Mehrwegbehälter allerdings sehr gern, so Bogenschütz. Der Vorteil: Wer sich in Künzelsau einen Kaffee oder Salat mitnimmt, kann den Becher oder die Schüssel auch in Pfedelbach wieder abgeben - bei Teilnehmern am System.

Übergabe im Bürgerstüble Pfedelbach: (v.l.) Britta Roth, Caroline Bogenschütz, Dieter Schultheiss, Stefanie Fischer Pressestelle Wirtschaftsinitiative Hohenlohe

"Es läuft langsam, aber gut an. Ganz toll wäre es, wenn sich das Mehrwegsystem mit der Zeit auch kreisübergreifend entwickeln würde."

System muss bei Bevölkerung ankommen

Die Homepage der W.I.H. hat einen relaunch erfahren und ging am Montag neu online, ebenfalls die Seite des Projekts, zudem ist ein Image-Film geplant. Das System müsse auch bei der Bevölkerung ankommen, so Bogenschütz. Wenn Kunden nach den Behältern fragten, denke vielleicht der eine oder andere Gewerbetreibende darüber nach, ebenfalls mitzumachen. Angesprochen sind alle Betriebe, die Essen zum Mitnehmen anbieten, Lokale, Imbisse, Metzgereien, Bäckereien, aber auch Tankstellen.

Müll soll vermieden werden

Im April wurde das Projekt im Hohenlohekreis auf den Weg gebracht. Ziel ist es, damit Müll zu vermeiden und somit etwas gegen den Klimawandel zu tun. Man hoffe auf Nachahmer, hieß es damals. Im Kreis Heilbronn wird mittlerweile ebenfalls über ein Mehrwegsystem nachgedacht. Erste Ideen werden diskutiert, Betriebe wurden angesprochen.