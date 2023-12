Mehrwegverpackungen in der Gastronomie: Die Resonanz nach einem Jahr

Seit diesem Jahr gibt es die Pflicht, in der Gastronomie Mehrwegverpackungen anzubieten. Wie das bei den Kunden ankommt, zeigt der Blick in den Hohenlohekreis.

Weniger Müll durch Einwegverpackungen, stattdessen wiederverwendbare Boxen aus Kunststoff: Seit 2023 müssen Gastronomien den Kundinnen und Kunden eine solche Mehrwegverpackung - zumindest als Option - anbieten. Im Hohenlohekreis wurden Gastronomien durch die Wirtschaftsinitiative Hohenlohe gezielt gefördert, wenn sie sich für das Mehrwegsystem "Hohenlohe to go" entscheiden. Nach knapp einem Jahr zeigt sich: Mehrweg kommt bei den Kunden an, aber die passenden Einsatzmöglichkeiten sind begrenzt. Und die Umsetzung klappt nur, wenn sowohl Betrieb als auch Kunde dahinterstehen.

Nutzer sind noch deutlich in der Minderheit

Rolf Kriegl von der Metzgerei "Zum Wilden Mann" in Künzelsau (Hohenlohekreis) hat die Förderung des Landkreises genutzt und bietet die Boxen von "Hohenlohe to go" an. Ein Flyer informiert die Kundinnen und Kunden über das System, auch auf Social Media verbreitet er es weiter. Das Interesse sei groß und wer es nutzt, ist von der Umsetzung begeistert.

Sehr groß ist der Anteil der Nutzerinnen und Nutzer jedoch nicht: Kriegl schätzt, dass ungefähr einer von zehn eine solche Box nutzt. Besonders gut eignen sie sich zum Beispiel für Salate. Aber auch der normale Wocheneinkauf sei möglich - so spare man sich, dass jedes Paar Saiten extra eingewickelt werden muss.

Neben dem Kaffeebecher kommen drei unterschiedlich große Behältnisse zum Einsatz in der Metzgerei. SWR

Gerade zur Mittagszeit haben Kundinnen und Kunden am ehesten eine Box dabei, vor allem, wenn es Stammkunden sind. Anders sieht es bei der Laufkundschaft aus: Wer nur spontan hereinkommt, der bleibt dann doch bei der Einwegverpackung. Denn eine neue Box würde jedes Mal fünf Euro Pfand kosten, wenn man keine alte mitbringt.

Keine einheitliche Umsetzung

Wie ein Gastronom das Mehrwegsystem umsetzt, das ist ihm selbst überlassen. Es gibt mehrere Anbieter für Mehrwegsysteme auf dem Markt, genauso kann aber auch jede Wirtin oder jeder Wirt ein ganz eigenes System aufsetzen.

Hinter "Hohenlohe to go" stecken die Verpackungen des Anbieters "Local to go". So will der Landkreis ein möglichst einheitliches System einführen. Für den Kunden ist das praktisch, denn so kann er die Boxen viel flexibler bei unterschiedlichsten Läden einsetzen.

Flyer an der Kasse sollen Kundinnen und Kunden auf Mehrweg aufmerksam machen. SWR

"Local to go": Nachbestellungen deutlich abgeflaut

Stefanie Fischer, Geschäftsführerin von "Local to go", sieht für das System noch Luft nach oben. Anfang des Jahres, als das neue Gesetz Pflicht wurde, gab es sehr viele Bestellungen für die Boxen. Die Nachbestellungen seien im Laufe der Zeit jedoch deutlich abgeflaut. Der eine oder andere Betrieb habe wohl gemerkt, dass die Umsetzung nicht kontrolliert werde. Wenn dann noch dazu kein Kunde nach Mehrweg fragt, dann verschwinden die Verpackungen schnell hinten im Regal.

Weil letztendlich, wenn der Kunde es nicht will und auch nicht nachfragt, dann hat der Betrieb ja auch keinen Ansporn zu sagen, ich biete es an.

Ganz anders sieht es aus, wenn der Betrieb tatsächlich hinter dem Thema Nachhaltigkeit steht, wenn er die Kundinnen und Kunden auch aktiv auf das System hinweist, sagt Fischer. Dann klappe die Umsetzung "supergut", sowohl für die Betriebe als auch die Nutzer wären sehr zufrieden.

Mittagstisch als häufigster Einsatzzweck

Dieter Schultheiß, Betreiber des Hotel-Restaurants Bürgerstüble in Pfedelbach (Hohenlohekreis), musste schon mehrfach Behältnisse nachbestellen. Einerseits ist das Interesse groß, auch bei ihm besonders beim Mittagstisch zum Abholen. Andererseits, meint er, benutzten wohl die einen oder anderen die Boxen auch privat weiter, sodass diese natürlich nicht zurück ins Restaurant gebracht werden. Das Spülen der Behälter ist zwar ein Mehraufwand für ihn, preislich komme er dabei aber so ziemlich aufs Gleiche raus, da er dadurch ja Verpackungsmaterial spare.

Klar ist es ein Mehraufwand, die Gefäße zu spülen. Aber das macht man ja gerne der Umwelt zuliebe.

Schultheiß ist außerdem Vorsitzender der DEHOGA-Kreisstelle Hohenlohe. Daher kann er auch für seine Kolleginnen und Kollegen sprechen und auch diese berichten nur Gutes. Er höre nur selten, dass jemand der Meinung sei, das Mehrwegsystem würde sich nicht lohnen. Der wichtigste Einsatzzweck sei auch in anderen Betrieben der Mittagstisch. Oder wenn jemand mal die Reste mitnehmen will, weil er die Portion nicht geschafft hat.

Mehrwert muss noch deutlicher gemacht werden

Verbesserungspotenzial sieht Schultheiß nur darin, dass die Boxen noch etwas bruchsicherer sein könnten. Rolf Kriegl von der Metzgerei "Zum Wilden Mann" hat noch einen weiteren Verbesserungsvorschlag: Es müsse noch deutlicher aufgezeigt werden, welche Betriebe bei welchem System mitmachen. Damit die Kundinnen und Kunden besser erkennen können, wo sie die Behältnisse direkt weiterverwenden können. Das erhöhe den Anreiz für das jeweilige Mehrwegsystem.

Denn nach wie vor gilt: Die Entscheidung, ob das Essen in einer Einmal- oder einer Mehrwegverpackung landet, die hängt allein vom Kunden ab.