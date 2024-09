Mehrere Tonnen Äpfel bei Heilbronn-Biberach geklaut

Mehrere Unbekannte haben in der vergangenen Woche in Heilbronn-Biberach rund drei Tonnen Äpfel gestohlen. Jürgen Gräßle vom Bio-Obsthof Gräßle gehört die Apfelplantage. Es ist zwar nicht das erste Mal, dass ihm Äpfel geklaut werden, aber in dieser Größenordnung habe er das noch nicht erlebt, so Gräßle.