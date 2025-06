Weitere Tankstellenüberfälle im Raum Heilbronn - besteht ein Zusammenhang?

Tankstellen im Visier: Über Pfingsten kam es erneut zu mehreren Überfällen und Einbrüchen in der Region Heilbronn-Franken - die Polizei prüft mögliche Zusammenhänge.

Die Serie von Überfällen auf Tankstellen in der Region reißt nicht ab. Über das Pfingstwochenende wurden erneut vier Tankstellen in Widdern, Kirchardt (beide Kreis Heilbronn), Pfedelbach und Öhringen (beide Hohenlohekreis) Ziel von Kriminellen. Bereits in der vergangenen Woche hatten Täter in Neckarsulm und Untergruppenbach (beide Kreis Heilbronn) zugeschlagen. Die Polizei prüft derzeit, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht und ermittelt in alle Richtungen.

Zwei Tankstellenüberfälle an Pfingsten

Am frühen Pfingstsonntag betrat ein bislang unbekannter Mann gegen 4 Uhr die Tankstelle an der Raststelle Jagsttal-Ost an der Autobahn 81 bei Widdern und forderte Bargeld. Er stieß eine Tankstellenmitarbeiterin zur Seite und griff in die Kasse. Er konnte mit einer niedrigen dreistelligen Summe fliehen, eine sofort eingeleitete Fahndung - auch mit Polizeihubschrauber - blieb ohne Erfolg.

Einen Tag später, am Pfingstmontag gegen 22.30 Uhr, versuchte ein unbewaffneter Täter in Pfedelbach, Geld von einer Tankstellenmitarbeiterin zu erpressen. Diese weigerte sich jedoch, woraufhin der Mann ohne Beute flüchtete. Ob die Überfälle mit denen von vergangener Woche zusammenhängen, ist bislang unklar.

Einbrüche in Tankstellen in Öhringen und in Kirchardt

In der Nacht auf Dienstag brachen zudem vier Unbekannte gegen 1.30 Uhr in eine Tankstelle in Öhringen ein. Die Täter sollen laut Polizei die Kasse mit Bargeld gestohlen haben. Sie sollen mit einem schwarzen Audi geflüchtet sein. Wenige Stunden später, gegen 3.30 Uhr, sollen dann drei bis vier Unbekannte in eine Tankstelle in Kirchardt eingebrochen sein und sollen laut Polizei den Tresor aufgebrochen und ausgeraubt haben. Die Suche mit dem Hubschrauber blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und sucht nach Hinweisen.

Hängen die Fälle miteinander zusammen?

Bei dem versuchten Überfall in Pfedelbach soll der Täter einen Motorradhelm getragen haben. Genauso wie der Täter, der vergangene Woche die Tankstellen in Neckarsulm und Untergruppenbach überfallen haben soll. In diesen beiden Fällen vermutet die Polizei, dass es sich um denselben Täter handeln könnte, da die Täterbeschreibungen identisch seien. Der Täter sei schwarz gekleidet gewesen, habe ein Sonnenbrille getragen und sei relativ klein und korpulent gewesen.

Bei den neuen Fällen in Widdern, Kirchardt, Pfedelbach und Öhringen gibt es bislang keine genauen Täterbeschreibungen. Ob es Zusammenhänge zwischen den Taten gibt, damit beschäftigt sich jetzt die Polizei. Die Beamten gehen derzeit von einem Einzeltäter und einer Tätergruppe aus. Weitere Einzelheiten nennt die Polizei bislang nicht.