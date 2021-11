26-Jähriger stirbt bei Unfall in Wertheim

per Mail teilen

26-Jähriger stirbt, Motorradfahrer schwer verletzt, Kleintransporter ausgebrannt – unter anderem wegen dichten Nebels kam es am Wochenende zu schweren Unfällen in der Region.

Fahrzeug überschlägt sich, Fahrer stirbt

Ein Mann ist in der Nacht auf Sonntag bei einem Unfall bei Wertheim (Main-Tauber-Kreis) ums Leben gekommen. Aus bislang ungeklärten Gründen kam der 26-jähriger Autofahrer zwischen den Teilorten Eichel und Urphar in einer Linkskurve von der Straße ab. Das Fahrzeug überschlug sich und prallte gegen mehrere Bäume.

Der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, so die Polizei. Das Revier Wertheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und einen Gutachter herangezogen.

Motorradfahrer übersehen und schwer verletzt

Zu einem weiteren Unfall am Samstagabend, gegen 18.40 Uhr, kam es in Güglingen (Landkreis Heilbronn). Ein Autofahrer hatte auf der Heilbronner Straße ein entgegenkommendes Motorrad übersehen, beide Fahrzeuge prallten frontal zusammen, so die Polizei.

Der 18-jährige Motorradfahrer wurde von seinem Fahrzeug geschleudert und schlitterte mehrere Meter über die Fahrbahn. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu, der 72-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 30.000 Euro. Die Straße musste zeitweise gesperrt werden.

Kleintransporter brennt aus, Insassen nicht verletzt

Bereits in der Nacht zum Samstag war ein Kleintransporter auf der A6 in Richtung Mannheim, zwischen den Anschlussstellen Heilbronn/Untereisesheim und Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) komplett ausgebrannt. Der Fahrer hatte eine Rauchentwicklung an seinem Fahrzeug bemerkt und konnte rechtzeitig auf den Standstreifen fahren.

Der Kleintransporter brannte vollständig aus, die fünf Insassen wurden nicht verletzt. Julian Buchner / Einsatz-Report24

Der Transporter ging in Flammen auf, die fünf Insassen wurden durch die schnelle Reaktion des Fahrers allerdings nicht verletzt. Das Feuer beschädigte den Fahrbahnbelag und eine angrenzende Lärmschutzwand.

Während der Bergungs- und Löscharbeiten musste die Autobahn in Richtung Mannheim gesperrt werden. Aufgrund des dichten Nebels kam es dann noch zu zwei Folgeunfällen. Auch hierbei wurde niemand verletzt.