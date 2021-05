per Mail teilen

Bei Unfällen sind in der Region Heilbronn-Franken am Sonntag mehrere Motorradfahrer schwer verletzt worden. Bei Frankenhardt (Kreis Schwäbisch Hall) stießen am Sonntagabend zwei Motorräder frontal zusammen. Beide Fahrer wurden schwer verletzt. Ebenfalls schwer verletzt wurden Motorradfahrer bei Unfällen bei Sulzbach-Laufen und Mainhardt. Bei Neudenau (Kreis Heilbronn) verlor ein Mann beim Überholen die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte gegen eine Leitplanke. Die Maschine schleuderte anschließend noch gegen ein entgegenkommendes Auto. Der Biker musste ins eine Klinik geflogen werden.