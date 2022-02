Mehrere Menschen illegal auf Lkw eingereist

Beim Entladen seines Lkws auf dem Gelände einer Spedition in Leingarten (Kreis Heilbronn) hat ein Lkw-Fahrer am Dienstagnachmittag fünf afghanische Staatsangehörige entdeckt und die Polizei informiert. Der Lkw-Fahrer gab an, vor zwei Tagen im Kosovo gestartet zu sein und in Ungarn über Nacht eine Pause gemacht zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine bislang unbekannte Person die fünf Männer im Alter von 16 bis 29 Jahren beim Halt des Lkws in Ungarn auf den Sattelauflieger gelassen haben. Der 16-Jährige wurde an eine Jugendschutzeinrichtung übergeben, die anderen vier Männer wurden zur Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe gebracht. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen übernommen.