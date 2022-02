Mehrere Jahre Haft für Messerattacke

Nach einer Messerattacke in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) ist ein Mann am Montag vom Landgericht Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) zu vier Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 50-Jährige im vergangenen Juli seine ehemalige Lebensgefährtin angegriffen hatte. Er hatte die Frau auf einem Spielplatz in Wertheim-Bestenheid mit Messerstichen am Kopf schwer verletzt. Außerdem hatte er laut Anklage versucht, ihr die Augen auszustechen. Danach hatte er auf sie eingetreten. Der Mann hatte sich später der Polizei gestellt. Unter anderem wurde er wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt.