In den Handwerksbetrieben in der Region Heilbronn-Franken sind derzeit noch fast 800 Ausbildungsplätze frei, teilte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Heilbronn-Franken, Achim Hofmann, dem SWR Studio Heilbronn mit. Der Bedarf an Auszubildenden sei riesig. Es gebe kaum ein Gewerk, in dem es nicht noch offene Ausbildungsplätze gebe. Gesucht werden zum Beispiel in allen Baugewerken wie im Straßenbau, bei Installateuren, im Bereich der Anlagenmechanikern oder Elektronikern, so Hofmann weiter.