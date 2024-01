Einzelne Flusspegel überschritten - Radweg wegen Überflutung gesperrt

Bei mehreren Flüsse in Heilbronn-Franken wurden die Hochwassermeldestufen erreicht, ein Radweg in Bad Friedrichshall wurde gesperrt.

In der Region sind an einzelnen Pegeln die Hochwassermeldewerte überschritten. Für die kommenden Tage werden aber allenfalls geringe Hochwasserwerte erwartet. In Wertheim (Main-Tauber-Kreis) ist die Meldemarke des Mains zwar deutlich überschritten, der Pegelstand ist aber niedriger als etwa zu den Weihnachtstagen - und selbst damals wurde die Altstadt verschont.

Radweg gesperrt, Erdrutsch bei Bad Wimpfen

Auch in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) liegt der Pegelstand der Tauber über dem Grenzwert, ebenso wie am Neckar in Gundelsheim (Kreis Heilbronn). Auf einigen Straßen und Wegen gibt es dadurch bereits Behinderungen und Einschränkungen; so wurde in Bad Friedrichshall-Untergriesheim (Kreis Heilbronn) der Radweg wegen des hohen Wasserstands der Jagst gesperrt.

Der Radweg Untergriesheim wurde aufgrund des hohen Pegelstandes gesperrt.

In Bad Wimpfen ist die Landesstraße Richtung Bad Rappenau-Heinsheim (beides Kreis Heilbronn) weiter wegen eines Erdrutsches gesperrt.

Aktuell sind wir im Einsatz in der Erich-Sailer-Straße. Hier ist aufgrund des anhaltenden Regens der Hang auf die Straße...

