In Öhringen (Hohenlohekreis) wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag fünf Autos aufgebrochen und die Radios entwendet. Wie die Polizei mitteilt, seien die Täter zwischen Sonntagmittag, 12 Uhr, und Montag, 9 Uhr, im Wohngebiet "Limespark" auf unbekannte Weise in die Fahrzeuge gelangt und hätten Multimediasysteme entwendet. Eine Ermittlung wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen zu melden.