Gleich mehrere A6-Anschlussstellen gesperrt

Die A6-Anschlussstelle Heilbronn/Untereisesheim von Nürnberg kommend sowie in Richtung Mannheim ist seit 8 Uhr am Mittwochmorgen wegen Bauarbeiten teilweise gesperrt. Die Gegenseite ist weiterhin offen. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis 21. Mai, heißt es von der Autobahngesellschaft ViA6 West. Eine Umleitung ist eingerichtet. Zuvor war bereits die Anschlussstelle Heilbronn/Neckarsulm teilweise gesperrt. Sie sollte am Mittwochmorgen wieder geöffnet werden. Außerdem ist die A6 Anschlussstelle Neuenstein (Hohenlohekreis) wegen Bauarbeiten ebenfalls seit Mittwoch bis voraussichtlich 27. Mai gesperrt. Das teilte das Regierungspräsidium Stuttgart mit. Auch hier ist eine Umleitung eingerichtet. Hintergrund sind Arbeiten am Fahrbahnbelag der L1051, die zu der Anschlussstelle führt.