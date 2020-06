Die Pfingstferien sind vorbei, damit ist ab Montag wieder verstärkt Präsenzunterricht an den Schulen in der Region Heilbronn-Franken. Für Eltern bringt das aber kaum Entlastung.

Die Schulgänge in Heilbronn-Franken füllen sich langsam wieder, allerdings schrittweise: Für viele Eltern bringe das kaum Entlastung, so der Heilbronner Gesamtelternbeiratsvorsitzende Christoph Eberlein: Es sei keine Kontinuität drin. "Außer man ist in der Situation, dass ein Kind oder mehrere Kinder in Abschlussklassen oder in Vorabschlussklassen sind. Da ist es etwas planbarer. Für alle anderen ändert sich im Prinzip nichts."

Dauer 2:39 min Erster Schultag nach Corona in Schwäbisch Hall Die Schule hat begonnen, nach einer langen Coronapause, in der die Schüler trotzdem lernen sollten, wenn auch anders, nicht in der Gemeinschaft. Doch auch wenn die Schüler jetzt wieder auf der Schulbank sitzen kann man noch lange nicht von Normalität reden. SWR Reporter Harald Holz berichtet aus Schwäbisch Hall.

Beim geplanten "rollierenden System" sind die Schüler nicht alle gleichzeitig in der Schule, um Abstandsgebote einhalten zu können. Die Jahrgangsstufen wechseln sich ab. Für die Umsetzung gibt es in den Schulen unterschiedliche Varianten.

"Man muss sich weiterhin absprechen zwischen Homeschooling, Büroarbeit, man muss die Situation mit dem Arbeitgeber klären. Insgesamt relativ unbefriedigend, denke ich." Christoph Eberlein, Heilbronner Gesamtelternbeiratsvorsitzende

Getrennte Klassen

Oft müssen Klassen getrennt werden und werden dann zum Beispiel abwechselnd wochenweise unterrichtet. Zum Beispiel ist das am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) oder am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) der Fall.

Andere Variante für Unterricht

Es gibt auch andere Varianten: Beim Jagsttal-Schulverbund in Möckmühl (Kreis Heilbronn) werden die Klassen an drei Tagen pro Woche unterrichtet – jeweils mit fünf Unterrichtsstunden. Kleinere Klassen werden in größeren Räumen im Klassenverband unterrichtet, so der Schulverbund auf seiner Internetseite. Alle anderen Klassen sind geteilt.

Schulen vor Kraftakt

Nach Einschätzung der Bildungsgewerkschaft GEW stehen die Schulen vor einem Kraftakt. Es liefen schließlich auch der Fernunterricht und die Notbetreuung für Kinder weiter, deren Eltern in ihren Berufen unabkömmlich seien.

Oft keine große Entlastung für Eltern

Der Heilbronner Gesamtelternbeiratsvorsitzende Christoph Eberlein sagt, zum einen sei es schön, dass es für die Schüler jetzt wieder losgehe. Für Eltern helfe das aber eigentlich relativ wenig – vor allem, wenn man dann noch Kinder an unterschiedliche Schulen und in verschiedenen Klassenstufen habe.