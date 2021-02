Das Polizeipräsidium Heilbronn erhält im laufenden Jahr mehr zusätzliche Beamtinnen und Beamte als in den Jahren zuvor. Vorab hatte die Landesregierung die größte Einstellungsoffensive in der Geschichte der Landespolizei angekündigt. Davon profitiert das Präsidium jetzt, so der Heilbronner Polizeipräsident Hans Becker. Sie seien in der Tat heilfroh, dass die Einstellungsoffensive langsam greife. Im Jahr 2020 wären es im Präsidium noch 65 Beamtinnen und Beamte gewesen, im laufenden Jahr werden es laut Becker 146.