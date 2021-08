Umweltstaatssekretär besucht Solarpark in Erlenbach

Der baden-württembergische Umweltstaatssekretär Andre Baumann (Grüne) wünscht sich mehr Solarparks - auch in Heilbronn-Franken. Das betonte er am Freitag bei einem Besuch in Erlenbach (Kreis Heilbronn).