Tausende verlassen in Heilbronn-Franken jährlich die Kirchen

Jedes Jahr verlassen mehr Menschen die katholische und evangelische Kirche. Dabei sind Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche wohl nur ein Grund.

Immer wieder werden neue Fälle von Missbrauch an Minderjährigen im kirchlichen Umfeld öffentlich. Und seit Jahren kehren mehr Menschen der Kirche den Rücken.

Tausende Menschen nur in Heilbronn-Franken

Jedes Jahr verlassen tausende Menschen nur in der Region Heilbronn-Franken die Kirchen. Im Jahr 2017 sind in Künzelsau (Hohenlohekreis) 46 Menschen aller Konfessionen aus der Kirche ausgetreten, im vergangenen Jahr waren es 115, teilt die Stadt auf Anfrage mit. In Öhringen (Hohenlohekreis) sind im Jahr 2020 insgesamt 176 Menschen ausgetreten und ein Jahr später 193. In Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) ein noch deutlicheres Bild, von 129 im Jahr 2020 auf stolze 211 ein Jahr später.

Und auch im laufenden Jahr deuten Zahlen auf einen weiteren, teilweise deutlichen Anstieg hin.

Missbrauch wird thematisiert

Natürlich werde das Thema Missbrauch auch thematisiert, erklärt Ingo Kuhbach Dekan der Katholischen Kirche im Hohenlohekreis und Pfarrer in Mulfingen (Hohenlohekreis).

Es müsse offen und klar ausgesprochen werden was schief laufe, so Kuhbach.

"Es geht bei denen, die in der Kirche sind, nicht darum, dass man denen nochmal den letzten Mut nimmt, sondern Mut zuspricht."

Seine Arbeit mit Kindern habe sich inzwischen auch verändert, er sei vorsichtiger geworden, so Kuhbach. Wenn einem Kind zum Beispiel ein Knopf zugemacht bekommen müsse, werde jetzt die Lehrerin gerufen.

Instandsetzungen und Reparaturen von Kirchen sind teuer SWR Jürgen Härpfer

Austritte werden finanziell spürbar werden

Jeder Kirchenaustritt ist auch ein finanzieller Einschnitt für die Kirche. Noch sei es an der Basis wenig spürbar, so Kuhbach. Er gehe aber davon aus, dass manches zukünftig schwieriger zu finanzieren werden könnte, besonders dann, wenn die Gemeinde nicht mit den eigenen Mitteln auskommt.

Austritte beschäftigen auch evangelische Kirche

Kirchenaustritte beschäftigen längst auch die evangelische Kirche. Christoph Baisch, Dekan im Evangelischen Dekanat Heilbronn kann jedoch keinen direkten Zusammenhang zwischen Missbrauchsfällen und Kirchenaustritten an den Zahlen ablesen. Ein deutlicher Anstieg sei nach Bekanntwerden von Missbrauchsfällen jedenfalls nicht sichtbar. Auch andere Gründe nennt er, insbesondere den demografischen Wandel.

Der Nutzen der Kirche müsse sichtbarer werden

Häufig fehle auch das Wissen darüber, welchen Wert die Kirche für die Gesellschaft habe und wofür die Kirchensteuer verwendet wird, erklärt Baisch.

"Es ist unsere Hoffnung, dass wir vermitteln können, wofür die Mittel gebraucht werden und welchen Beitrag sie fürs Gemeinwesen einbringen."

Die evangelische Landeskirche ist momentan dabei, Informationen anschaulich aufzubereiten, die erklären sollen, wofür Kirchensteuern verwendet werden und wie kirchliche Arbeit ins Gemeinwesen hinein strahlt.