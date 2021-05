per Mail teilen

Die Mitarbeiter der obst- und gemüseverarbeitenden Industrie in Baden-Württemberg bekommen zum ersten Juni mehr Geld. Wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) nach den Verhandlungen mitteilte, steigen die Entgelte um 2,4 Prozent. Betroffen sind zum Beispiel Refresco in Grünsfeld (Main-Tauber-Kreis) und Hengstenberg in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn).