Einigung in Tarifverhandlungen: Mehr Geld für Beschäftigte in Obst- und Gemüseindustrie

Beschäftigte in der Obst- und Gemüse verarbeitenden Industrie bekommen 5,9 Prozent mehr Geld und fast 160 Euro als Erholungsbeihilfe. Darauf habe sich die Verhandlungskommissionen von Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und Arbeitgebern bei Verhandlungen am Montag einigen können, teilte die Gewerkschaft am Dienstag mit. Im Mai steigen die Entgelte um 3,3 und im März kommenden Jahres um weitere 2,6 Prozent. Auch die Ausbildungsgehälter sollen steigen, heißt es weiter. Davon profitieren unter anderem die Mitarbeiter von Refresco in Grünsfeld (Main-Tauber-Kreis).