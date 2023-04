Landesbauernverband fordert mehr Freiheiten im Kampf gegen Klimawandel

Landwirte aus Baden-Württemberg könnten besser gegen den Klimawandel vorgehen, wenn sie autonomer entscheiden dürften, meint Joachim Rukwied, Präsident des Landesbauernverbands.

Heißere Sommer und weniger Regen beeinflussen die Landwirtschaft, doch den Landwirten stünden Auflagen im Weg, sich selbstständig auf das wechselnde Klima einzustellen, sagt Joachim Rukwied, Präsident des Landesbauernverbands Baden-Württemberg. Seiner Meinung nach könnten Bauern besser gegen den Klimawandel vorgehen, wenn sie autonomer entscheiden könnten und weniger Vorgaben beachten müssten.

Bauern brauchen weniger Verbote und mehr Vertrauen

Laut Rukwied brauche es für die rund 33.000 Landwirte im Landesbauernverband weniger Verbote und mehr Sachverstand. Hier müsse die Politik auf praktisches Wissen der Bauern vertrauen und offen sein für Innovationen und neue Techniken.

"Klimawandel lässt sich nicht vom Bürosessel aus in den Griff bekommen. [...] Die Vorgaben der Politik sind zum Teil sogar absolut kontraproduktiv."

So gebe es zum Beispiel Einschränkungen bei der Bodenbearbeitung, die sich nach dem Kalender richteten. Das berücksichtige aber in keiner Weise die Situation vor Ort, wenn es zum Beispiel um die Verfügbarkeit von Wasser gehe. Da könne man eben nicht nach dem Kalender gehen, so Rukwied.

Lage in Baden-Württemberg sehr unterschiedlich

Klimawandel beschäftige die Landwirte schon lange und im Südwesten hätten viele auch schon erste Schritte dagegen unternommen. Aber es brauche mehr Handlungsspielraum. Eine weitere Dürre fürchtet Rukwied in Baden-Württemberg im Moment nicht, allerdings sei die Lage auch nicht einheitlich.

In manchen Regionen habe es in den vergangenen Wochen ausreichend geregnet, so dass die Wasservorräte zumindest in den oberen Bodenschichten da seien. Anders allerdings in Rukwieds Heimatregion Heilbronn, da habe es in den ersten drei Monaten nur etwa 115 Millimeter Niederschlag gegeben. Dadurch gebe es keine Wasservorräte. Jetzt hoffe man auf optimale Witterungsbedingungen.