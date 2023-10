Alt aber gut – Warum altes Saatgut wertvoll ist

Händler bieten in Heilbronn seltene und alte Samen an. Damit wollen sie die Diversität in der Pflanzenwelt erhalten.

In der konventionellen Landwirtschaft wird selten mit einer möglichst diversen Sortenvielfalt gearbeitet. Viele Sorten werden nicht mehr angepflanzt, obwohl sie gute Eigenschaften bewiesen haben. Auf dem dritten Saatgutfestival in Heilbronn bieten am Sonntag Händler zwischen 11 und 17 Uhr im Botanischen Obstgarten in Heilbronn ihre Samen an. Auch seltene Samen noch erhältlich Rund zehn Aussteller und Stände bieten auf dem dritten Saatgutfestival unterschiedliche Samen an. Darunter ist Saatgut für Gemüse- und Kräuter, Blumensaatgut und Saatgut anderer Kultur- und Wildpflanzen. Neben dem Verkauf gibt es auch einen Tauschtisch. In Workshops und Vorträgen wird unter anderem über die Relevanz von Saatgut und über Sortenrettung und Saatgutgewinnung informiert. Solidarische Landwirtschaft unterstützt Biodiversität Das Festival wird vom "Verein Solidarische Landwirtschaft Heilbronn und Weinsberger Tal" veranstaltet. Das Netzwerk ist ein Zusammenschluss von Menschen mit landwirtschaftlichem Hintergrund und Verbrauchern, die sich für die Verbreitung von solidarischer Landwirtschaft einsetzen. Dabei sollen regionale Produkte nicht mehr über den globalen Markt vertrieben werden, sondern in einem eigenen durchschaubaren Wirtschaftskreislauf organisiert und finanziert werden.