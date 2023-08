per Mail teilen

Es ist Ausbildungsstart und die Handwerkskammer Heilbronn-Franken ist zufrieden. Denn es gibt mehr Azubis in diesem Jahr als im vergangenen. Es sind aber noch Stellen offen.

Nach Rückgang wieder Zulauf

Nach einem Rückgang im vergangenen Jahr freut sich Kerstin Lüchtenborg von der Handwerkskammer Heilbronn-Franken, dass es wieder bergauf geht. Es gebe ein Plus von 7,3 Prozent bei den Neueintragungen in der handwerklichen Ausbildung. Die Abteilungsleiterin Berufsbildung zieht die Schlussfolgerung: Das Handwerk hat sich als ein stabiler, zukunftsträchtiger und krisensicherer Wirtschaftsbereich erwiesen.

Zum Ausbildungsstart: viele Stellen noch offen

Trotzdem sind zum Ausbildungsbeginn am 1. August noch viele Ausbildungsplätze offen. Viele Unternehmen aus allen Bereichen nehmen Bewerbungen noch an, teilweise sogar bis zum Ende des Jahres. Etwa im großen Metall- und Elektrobereich gebe es noch offene Stellen, so Lüchtenborg.

Unter anderem auch bei einem der Lieblingsberufe von Jugendlichen, dem Kfz-Mechatroniker. Dort ist der Nachwuchsbedarf wegen der Entwicklung Richtung klimafreundliche Mobilität laut Handwerkskammer hoch. Ähnlich sieht es auch im Bereich Sanitär-Heizung-Klima aus, man denke nur an die Wärmepumpe.

Noch keine Trendwende in Sicht

Weiterhin gibt es laut Handwerkskammer eine klare Trennung der Geschlechter was die Berufswünsche angeht. Bewerberinnen würden sich bei einer Spanne von 130 verschiedenen Ausbildungsberufen nach wie vor auf einen kleinen Teil konzentrieren, so Lüchtenborg. Dabei gebe es in den technischen Berufen gute Verdienste und gute Aufstiegschancen.