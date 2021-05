Die Sanierung des Solebades in Niedernhall (Hohenlohekreis) wird vom Bund mit 2,5 Millionen Euro gefördert. Das entschied am Mittwoch der Haushaltsausschuss des Bundestages, teilte der CDU-Abgeordnete Christian von Stetten mit. Das 30 Jahre alte Niedernhaller Solebad soll energetisch saniert und technisch neu ausgestattet werden. Zudem soll auch ein neuer Ruheraum geschaffen werden. Das Bad in Niedernhall wird mit einer eigenen Sole angereichert und gilt besonders bei Wirbelsäulenproblemen, Rheuma und Erkrankungen der Atemwege als gesundheitsfördernd. Die 2,5 Millionen Euro kommen aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur".