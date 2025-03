per Mail teilen

Andrea Ablasser hat am Freitag zusammen mit zwei US-Amerikanern den Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis erhalten. Ihre Forschung könnte bei der Krebstherapie helfen.

Gemeinsam mit zwei US-Wissenschaftlern hat die deutsche Medizinierin Andrea Ablasser den renommierten Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis verliehen bekommen. Ablasser stammt aus Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn).

Forschung könnte bei Entwicklung von Krebsmedikamenten helfen

Sie und ihre beiden Kollegen haben einen Signalweg entschlüsselt, mit dem das menschliche Immunsystem auf Gefahren reagiert. Man könnte diesen Signalweg als körpereigene Alarmanlage bezeichnen, ohne die wir nicht überleben könnten. Diese Forschung könnte dabei helfen, beispielsweise Medikamente gegen Krebs oder Autoimmunerkrankungen zu entwickeln.

Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis in Frankfurt verliehen

Der Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis wird seit 1952 jährlich für wegweisende Forschungen in der Medizinwissenschaft verliehen und ist mit 120.000 Euro dotiert. Der Preis wurde Ablasser und den beiden US-Wissenschaftlern Glen Barber und Zhijian Chen am Freitag in der Frankfurter Paulskirche überreicht.