Medikamentenmangel belastet Apotheken in Heilbronn-Franken

Antibiotika, Fiebersäfte und Schmerzmittel: Lieferengpässe bei grundlegenden Medikamente bereiten Apothekern in der Region Sorgen.

Auch diesen Winter werden einige Medikamente Mangelware sein. Antibiotika, Schmerzmittel und Fiebersäfte, vor allem für Kinder, seien oft nicht lieferbar, berichten Apotheken in der Region Heilbronn-Franken. Für sie bedeutet dies einen erheblichen Mehraufwand: Bestellungen, Lagerung und Verfallsdaten müssen genau geplant werden und die Verfügbarkeit der Medikamente ständig beobachtet werden.

Apotheken versuchen Engpässen entgegenzuwirken

Viele Apotheken versuchen die Auswirkungen für die Kundinnen und Kunden abzufedern. Bert Leisterer, Apotheker in Weinsberg, stellt selbst Fiebersäfte her und hält wöchentlich Rücksprache mit Ärztinnen und Ärzten in der Nähe seiner Apotheke. Er gibt ihnen Bescheid, welche Medikamente vorrätig und welche Rezepte somit einlösbar sind.

Auswirkungen des Medikamentenmangels für Patienten

Denn oft bekommen Patientinnen und Patienten Medikamente verschrieben, die von den Lieferengpässen betroffen sind. Dann beginnt entweder für die Patienten die Suche nach einer Apotheke, die die Medikamente noch vorrätig hat, oder die Apotheker versuchen eine geeignete Alternative zu finden. Oft sind diese jedoch durch das Rezept an eine bestimmte Firma, eine genaue Dosierung oder eine entsprechende Verpackungsgröße gebunden. Diese Erfahrung hat auch ein Passant in Weinsberg gemacht:

Apotheker in Heilbronn-Franken beklagen, dass ihnen so immer weniger Zeit und Möglichkeiten blieben, um ihre Kundinnen und Kunden umfangreich zu betreuen. Eine mögliche Lösung des Problems könnte sein, in Zukunft wieder mehr Medikamente vor Ort zu produzieren. Dieses Vorhaben stünde laut dem baden-württembergischen Wirtschaftsministerium jedoch vor einigen Hürden. Bei Apotheker Bert Leisterer führt die Situation zu Frust. Er hofft, in Zukunft wieder weniger Aufwand in die Beschaffung der Medikamente stecken zu müssen und wieder mehr Zeit für seine Kundinnen und Kunden zu haben.