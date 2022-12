Apotheker klagen über Medikamenten-Lieferengpässe

Das Angebot wird knapper. Apotheker in Baden-Württemberg berichten von hunderten nicht verfügbaren Arzneimitteln, darunter auch Ibuprofen. Ärzte und Patienten suchen nach Alternativen.

Wer derzeit in Baden-Württemberg eine bestimmte Arznei haben will, stößt häufig auf Schwierigkeiten: Lieferengpässe haben das Angebot verknappt. So wie in der Region Heilbronn-Franken. Der Apotheker Hans-Joachim Till aus Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis), hat aktuell teilweise bis zu 340 Medikamente nicht auf Lager, darunter Fiebersäfte und bestimmte Sorten Antibiotika.

"Die Lieferengpässe erschweren uns den Arbeitsalltag sehr. Sind Medikamente nicht auf Lager, müssen wir gemeinsam mit Ärzten und Patienten nach Alternativen suchen."

Frust bei Apotheken-Kundschaft

Der Arbeitsalltag der Apothekerinnen und Apotheker werde durch die Engpässe erschwert, so Till. Denn sei ein Medikament nicht vorrätig, müsse der Apotheker beziehungsweise die Apothekerin zusammen mit den Patienten nach einer Alternativlösung suchen.

Auch der Heilbronner Apotheker Kristian Rudolph hat täglich mit Lieferdefiziten zu tun: Ihm fehlen derzeit rund 240 Lagerartikel, beispielsweise bestimmte Sorten von Nasenspray. Ibuprofen - derzeit in vielen Apotheken nicht verfügbar - hat er dagegen noch frühzeitig ordern können, sodass er davon noch einen Bestand hat.

Wenn das gewünschte Medikament nicht vorrätig ist, seien Kunden oft frustriert. Oftmals werde der Ärger direkt am Apotheker ausgelassen, denn der stehe an vorderster Front, so Hans-Joachim Till:

"Wir sind die Blitzableiter für die frustrierten Kunden."

Nicht immer sei es möglich, auf Alternativprodukte anderer Hersteller auszuweichen, wenn zum Beispiel die Wirkstoffe nicht lieferbar seien. Kristian Rudolph von der Spitzweg-Apotheke ärgert sich über den aktuellen Missstand. Dennoch komme seine Apotheke mit 20 Mitarbeitenden noch verhältnismäßig gut über die Runden, kleinere Betriebe hätten es da schwerer.

"Wir sind ja ein recht großer Betrieb mit 20 Mitarbeitern. Doch die kleineren Apotheken sind noch viel härter betroffen."

Apotheker Kristian Rudolph aus Heilbronn-Sontheim. SWR

Apotheker: Engpässe wegen Globalisierung

Apotheker Kristian Rudolph sieht die Hauptursache der Engpässe in der Globalisierung. Rund 68 Prozent der Wirkstoffe, die für Europa bestimmt sind,werden kostengünstiger in Asien produziert, heißt es auch in der Studie des Pharmaverbands vfa. Kommt es dort zu Fertigungsproblemen, Verunreinigungen oder zum Produktionsstillstand, kann das auch Deutschland treffen.

Auch Dieter Harfensteller, Apotheker aus Heilbronn, sieht die Ursachen für die Engpässe bei vielen Medikamenten in den Auslagerungen der Pharma-Hersteller und sieht die Politik gefordert:

Kreisärzteschaft Schwäbisch Hall: noch keine Gesundheitsgefährdung

Zwar sei die Lage ärgerlich, aber es habe bisher wegen fehlender Medikamente noch keine "kritischen Situation" gegeben, sagt Elisabeth Koerber-Kröll, Vorsitzende der Kreisärzteschaft Schwäbisch Hall. Bislang hätten keine Therapien wegen fehlender Medikamente abgebrochen werden müssen, so die Ärztin. Ihre Kollegen und sie hätten bisher auf andere Präparate ausweichen können.