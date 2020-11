Um Patienten in Reha-Kliniken besser zu schützen, sollen in den Median-Kliniken in Heilbronn-Franken ab sofort Corona-Antigentests durchgeführt werden.

Die Median-Klinik Hohenlohe in Bad Mergentheim führt nun Antigen-Schnelltests durch (Archivbild) SWR

Zum Klinikbetreiber Median gehören beispielsweise die Rehakliniken Hohenlohe in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) und Vesalius in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn). Bislang wurden in den Kliniken sogenannte PCR-Tests durchgeführt, die nach 24 Stunden Aufschluss darüber geben, ob eine positive Corona-Testung vorliegt.

Die Ergebnisse der Antigentests liegen bereits nach 15 Minuten vor, heißt es in einer Mitteilung des Klinikbetreibers. Ein nachfolgender PCR-Test würde das positive Ergebnis in der Regel bestätigen, so Median. Vor allem Mitarbeiter in pflegeintensiven Bereichen sollen regelmäßig getestet werden, sowie Patienten mit Symptomen.

Neue Corona-Fälle vor allem im Kreis Schwäbisch Hall

In Heilbronn-Franken sind laut Landesgesundheitsamt 48 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Gut die Hälfte davon aus dem Kreis Schwäbisch Hall. Landesweit hat die Stadt Heilbronn die dritthöchste Sieben-Tage-Inzidenz. Der Wert sank leicht auf rund 205.