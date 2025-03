Die Dieter-Schwarz-Stiftung fördert die Forschung des Max-Planck-Instituts. Durch die Kooperation werden auch zwei Institute auf dem Heilbronner Bildungscampus angesiedelt.

Die Dieter-Schwarz-Stiftung mit Sitz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) und die Max-Planck-Gesellschaft gehen gemeinsam neue Wege: Mit einer bedeutenden Förderung unterstützt die Stiftung innovative, medizinische Forschung am Max-Planck-Institut in Heidelberg. Gleichzeitig sollen in Heilbronn zwei Abteilungen des Instituts entstehen. Die Höhe der Förderung wurde nicht bekannt gegeben.

Forschung soll in der Krebstherapie helfen

Durch die Förderung wird das Max-Planck-Institut für medizinische Forschung um zwei Abteilungen am Heilbronner Bildungscampus erweitert. Eine davon wird neu aufgebaut, die andere zieht vom Standort Heidelberg auf den Heilbronner Bildungscampus um. Ziel ist es, biologische Systeme wie Proteine und Zellen mit höchster Präzision zu untersuchen und synthetisch nachzubilden. Durch diese Forschung sollen Erkenntnisse gewonnen werden, die dann bei personalisierten Therapien oder auch in der Immunologie eingesetzt werden können.

Austausch in Heilbronn vor Ort

Bereits seit 2016 gibt es mit dem Molit-Institut, in dem die Hochschule Heilbronn und die SLK-Kliniken zusammenarbeiten, Krebsforschung in Heilbronn. Hier wird an der personalisierten Krebstherapie gearbeitet. Schon jetzt steht dieses Institut mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum und dem Max-Planck-Institut in Heidelberg in Kontakt. Dieser Austausch kann künftig dann direkt vor Ort stattfinden.

Auch Max Planck Schools werden gefördert

Mit der Vertragsunterzeichnung am Donnerstag fördert die Dieter-Schwarz-Stiftung aber auch die Max Planck Schools. Die sind ein gemeinsames Programm 26 deutscher Universitäten und 35 außeruniversitärer Forschungseinrichtungen. Die Max Planck Schools richten sich an Bachelor- oder Masterabsolventen aus der ganzen Welt und begleiten diese auf dem Weg zur Promotion.