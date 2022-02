Matthias-Krämermarkt ohne 3G-Regel

Knapp hundert Markthändler haben sich zum Matthias-Krämermarkt am Donnerstag in Künzelsau (Hohenlohekreis) angemeldet. Bei dem traditionellen Markt bieten die Marktbeschicker von 8:30 bis 18 Uhr ihre Waren an. Das Sortiment reicht von Gewürzen über Haushaltswaren bis hin zu warmen Mützen, Schals und Pullovern. Was beim traditionellen Matthias-Krämermarkt nie fehlt, sind gebrannte Mandeln, Magenbrot und die obligatorische Marktwurst. Auch in den Läden in der Künzelsauer Innenstadt gibt es spezielle Marktangebote. Auf dem Marktgelände gilt Maskenpflicht. Die Hauptstraße ist wegen des Marktes gesperrt. In der Stuttgarter Straße ist die Zufahrt zur Rathaustiefgarage frei, so die Stadt.