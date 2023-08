Maßregelvollzug Schwäbisch Hall: Neue Station soll Straftäter nach Eignung auswählen

Im neuen Maßregelvollzug in Schwäbisch Haller soll künftig besser geprüft werden, wer sich für eine Therapie eignet. Die Einrichtungen sind noch immer überfüllt.

Der Bau des neuen Maßregelvollzugs in Schwäbisch Hall geht stetig voran. Dort soll unter anderem auch eine neue Clearing-Station entstehen. In der ersten Behandlungsphase wird neben der Motivation der Patienten auch geprüft, ob eine Therapie überhaupt angemessen ist. Wer sich nicht eignet, muss wieder zurück in den Strafvollzug. So soll angesichts der Überbelegungen besser ausgewählt werden.

Trotz Reform noch immer viele Zuweisungen

Die Zahl der Zuweisungen in den Maßregelvollzug ist noch immer hoch, wie der ärztlicher Direktor im Klinikum am Weissenhof, Matthias Michel sagt. Durch die kürzlich verabschiedete Reform des Paragrafen 64 werde sich die Situation vermutlich langfristig verbessern. Das Problem: Viele Verurteilte entdeckten, so Michel, plötzlich eine Suchterkrankung bei sich, um einen Platz mit verkürzter Haftzeit im Maßregelvollzug zu erhalten.

Maßregelvollzug Schwäbisch Hall als Durchgangsstation

Wer durch eine richterliche Zuweisung nach der geplanten Fertigstellung im Jahr 2025 im Maßregelvollzug Schwäbisch Hall landet, der werde da allerdings nicht lange bleiben, so Michel. Es handle sich um eine Durchgangsstation. Von da aus werden die Patienten auf die Einrichtungen im Land verteilt. Wegen des höheren Sicherheitsstandards werden auch Krisenfälle von anderen Stationen vorrübergehend in der Haller Einrichtung untergebracht.