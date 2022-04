Gemeinderat stimmt für Maßregelvollzug: Stadt verhandelt mit Baden-Württemberg

Die Stadt Schwäbisch Hall steigt mit dem Land in Verhandlungen über einen geplanten Maßregelvollzug ein. Der Gemeinderat stimmte mit großer Mehrheit dafür, heißt es am Freitagvormittag in einer Pressemitteilung der Stadt. Zuvor hatte sich eine Delegation des Haller Gemeinderats im Maßregelvollzug am Klinikum am Weissenhof in Weinsberg (Kreis Heilbronn) informiert. Die Stadt sehe, dass der Bedarf einer solchen Einrichtung beim Land groß ist, heißt es in der Mitteilung. Doch auch für Schwäbisch Hall müssten die Bedingungen stimmen. Neben den Gesprächen ist eine Informationsveranstaltung für Bürgerinnen und Bürger geplant. Der Gemeinderat entscheidet zu späterem Zeitpunkt abschließend über die Ansiedlung eines Maßregelvollzugs. Die Pläne des Landes sehen eine Einrichtung mit rund 100 Plätzen vor. Der Bau soll bis 2025 fertig sein.