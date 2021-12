Neuer Maßregelvollzug im Gespräch

Im baden-württembergischen Sozialministerium gibt es offenbar Pläne für einen größeren Neubau zur Behandlung psychisch kranker Straftäter. Darauf wies die CDU-Landtagsabgeordnete Isabell Huber aus Wüstenrot (Kreis Heilbronn) hin. Ein Neubau in Schwäbisch Hall oder eine Erweiterung des Zentrums für Psychiatrie in Winnenden, beides komme in Betracht, heißt es in einer Mitteilung der kommissarischen Generalsekretärin der CDU Baden-Württemberg. Von langfristigen Plänen sei die Rede und von einem großen Standort für den Maßregelvollzug. Anlass der Mitteilung war ein Besuch Hubers im Zentrum für Psychiatrie in Weinsberg (Kreis Heilbronn). Dort habe sie die Überbelegung und Personalknappheit als das drängendste Problem bezeichnet.